Galatasaray'da Daniele Rugani sesleri

02 Ağustos 2022 Salı, 18:19

Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda hedef, savunma hattına yeni bir ismi transfer etmek.

Okan Buruk'un istediği oyunculara yönelen sarı-kırmızılı yönetim, transfer için İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Stoper bölgesine transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınına göre Galatasaray, Juventus forması giyen Daniele Rugani için devreye girdi.

İddiaya göre, Rugani ile İtalya'dan Empoli ve Verona kulüpleri de ilgileniyor. Torino temsilcisinin oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. Juventus’un ise gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

DANIELE RUGANI KİMDİR?

Daniele Rugani geçen sezon Juventus formasıyla 19 karşılaşmada görev aldı. 2021-2022 sezonunda 19 karşılaşmaya çıkan İtalyan stoper 1 gol katkısı sağladı. Savunma oyuncusu İtalya Milli Takım formasını 7 kez terletti. Kulüp kariyerinde 219 karşılaşmada süre alan stoper oyuncusu 14 gol attı.

Juventus takımında Defans mevkinde forma giyen Daniele Rugani, 29 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 78 kilo olan Daniele Rugani, Sağ ayağını kullanmaktadır.