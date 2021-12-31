Galatasaray'da Diagne ve Muhammed’in yokluğunda Halil oynayacak

31 Aralık 2021 Cuma, 07:00

Süper Lig’in ilk yarısındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve teknik direktör Fatih Terim’in tercihlerinin eleştirildiği Galatasaray’ı şimdi de forvet sıkıntısı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, kalçasındakı kırık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak Diagne ve Mısır Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası’nda mücadele edecek Mustafa Muhammed’in yokluğunda ligin ikinci yarısına forvette sadece Halil Dervişoğlu ile başlayacak. Diagne’nin 2022 Mart ayından önce takıma katılması beklenmiyor. Senegalli oyuncu ameliyat edilirse bu süre daha da uzayabilir.

MUHAMMED AFRİKA KUPASI’NDA

4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Muhammed, performansını artırdığı dönemde Mısır’la Afrika Kupası’nda olacak. Organizasyonda grup maçları 20 Ocak’a kadar sürecek. Bu nedenle Muhammed, Galatasaray’ın ikinci devredeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa maçlarını kaçıracak. Eğer Mısır gruptan çıkarsa 24 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılı formayı giyemeyeceği maç sayısı artacak.

PARA YOK, TRANSFER ZORDA

Galatasaray’ı sıkıntıya sokan bir diğer konu transfer çalışmaları olacak. Mali kaynak sorunu yaşayan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak’ta başlayacak devre arası transfer döneminde en az bir forvet almayı planlıyor. Ancak yönetimin şu an transfer için ekonomik kaynağı yok. Bu nedenle bonservisle oyuncu alınma ihtimali düşük görünüyor. Kiralık veya bonservisi elinde olan bir hücum oyuncusunun takviyesi için çalışmalar hız kazandı. Kötü senaryoda Galatasaray’ın Halil’e alternatif olarak hücumda oynatacağı tek isim Babel. Ama Hollandalı futbolcunun da ayrılma ihtimali gündemde.