Galatasaray'da Dries Mertens'ten galibiyet açıklaması

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet hakkında görüşlerini aktardı. Mertens, "İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:44
Galatasaray'da Dries Mertens'ten galibiyet açıklaması
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Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Dries Mertens "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" dedi.

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Belçikalı yıldız ayrıca "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" ifadelerini kullandı.


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