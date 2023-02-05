Galatasaray'da Dries Mertens'ten galibiyet açıklaması

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:44

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:44

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Dries Mertens "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" dedi.

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Belçikalı yıldız ayrıca "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" ifadelerini kullandı.