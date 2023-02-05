Galatasaray'da Dries Mertens'ten galibiyet açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet hakkında görüşlerini aktardı. Mertens, "İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertens açıklamalarda bulundu.
Mücadele hakkında konuşan Dries Mertens "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik" dedi.
GERİ DÖNÜŞÜN SIRRI
Belçikalı yıldız ayrıca "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık" ifadelerini kullandı.
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