Galatasaray'da transfere ‘yetki’ freni

15 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da orta saha başta olmak üzere bazı mevkilere yapılması planlanan transferlerin henüz gerçekleşmemesinin ve Erden Timur ile Cenk Ergün arasındaki “yetki” karmaşasının perde arkasında yatan bazı detaylar ortaya çıktı. Dursun Özbek başkanlığa seçilmesinin ardından, genel kurul öncesinde transfer çalışmalarına ve bazı oyuncularla temaslara başlayan Cenk Ergün’ü “Futbol Direktörü” olarak göreve getirdi. İlk planlamada Ergün, kulübün futbol aklı pozisyonunda geçmişte olduğu gibi özellikle transferde aktif rol alacak ve direkt başkan Özbek’e bağlı çalışacaktı. Ancak Dursun Özbek’in, seçim döneminde yol haritasında belirtmediği şekilde Erden Timur’u futbolda tam yetkilendirmesi, Ergün’ün görev tanımında da karmaşa yarattı. Yeni süreçte kulüp hiyerarşisinde Cenk Ergün’ün transfer çalışmaları ve diğer konularda Erden Timur’a bağlı çalışması durumu oluştu.

"İMALI" SÖZLERİN SEBEBİ

Timur, Avrupa’da yaptığı transfer görüşmelerini tek başına yürüttü, bu temaslarda Cenk Ergün yanında yer almadı. Dolayısıyla Ergün, seçim öncesi kendisine vadedilen görev yerine sadece futbol takımının yanında bulunan bir yetkili pozisyonuna düştü. Cenk Ergün, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçek olmadığını ifade etti ancak görev tanımıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı yakın çevresiyle paylaştı. Ergün’ün Avusturya kampında gazetecilere yaptığı açıklamada “Transfer görüşmeleri devam ediyor. Sizlerin eskiden takip ettiği gibi o kadar içerisinde değilim. Galatasaray Spor Kulübü’nün görev vermiş olduğu bir çalışanım” sözleri, görev tanımındaki sıkıntıyı net şekilde ortaya koydu.