Galatasaray'da Dursun Özbek rekoru duyurdu: '79 milyon Euro'luk...'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 11:13

Güncelleme: 12.10.2024 - 11:13

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 10.00'da başladı.

Kongrede 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemlerini kapsayan raporlar takdim edilecek.

Ardından sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ibra oylaması yapılacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Genel kurulda açılış konuşmasını Dursun Özbek yaptı. Özbek, "Bugün yıllık genel kurul toplantısında bizimle olan üyelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin verdiği destek Galatasarayımız için çok önemlidir" dedi.

Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol takımımız üst üste iki sene şampiyon olarak başarılarına yenisini ekledi. Bu başarılarda rekorlarla taçlandırdı. Bunun yanında manevi değeri çok yüksek olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı kazandık. 3 eleme geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık. Başta Okan hocamız olmak üzere tüm ekibimize teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığımız için üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Değerli Galatasaraylılar art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Futbol takımımız ligde milli maç arasında lider girdi. Sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda taşımak için sabırsızlanıyoruz."

"HER SPORCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

Futbol dışındaki diğer branşlar için Özbek, "2023-24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kupa kazansın kazanmasın, biz Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz" dedi.

"REKOR KIRDIK"

Dursun Özbek bilet gelirleri ve forma satışıyla ilgili, "Kombine, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon Euro'ya ulaştı. Bu geçtiğimiz seneyi göstermektedir. Kombine fiyatlarının 4 katına çıkmasına rağmen her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasarayımız ortalama 43 bin seyirci ortalama seyircisine ulaştı. Yeni stadyumuzdaki bu rekorun futbol takımımızın elde edeceği başarılarla artacağına inanıyorum. Mağazıcılıkta sürekli büyüme halini 79 milyon Euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sene 701 bin forma satışına ulaştık ve rekor kırdık. Bu sezon itibariyle 412 bin forma sattık ve 1 milyon forma hedefine ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekonomik konularla ilgili Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali disiplini sürdürmek istiyoruz. Sponsoruluk ve reklam gelirleri geçtiğimiz sene 75 milyon Euro'ya ulaşarak rekor kırmıştır. Futbol takımımızın başarısını bu gelir kalemini artırmıştır. Son 10 senenin brüt karına ulaşmış durumdayız. Tüm şubelerin giderlerini içermesinden dolayı konsolide brüt kar elde etmek çok önemli. Gayrimenkul değerlemesi ve enflasyon muhasabesi dahil edilmemiştir. Uzun yıllar sonrasında rekor kırarak yaklaşık 5.2 milyar liralık konsolide rekor kar elde etmiş olduk. Bu, Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor."