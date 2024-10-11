Roland Sallai'den Galatasaray itirafı!
Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Roland Sallai, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Roland Sallai, Macaristan Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.
"HAK ETTİĞİM SAYGIYI GÖRMEDİM"
Galatasaray'a transferi için konuşan Sallai, "Bir önce yapılan görüşmeden sonra ocak ayına kadar Freiburg'da kalmam söz konusuydu. Transfer dönemi kapanmadan bir gün önce Galatasaray beni aradı ve anlaşmayı tamamlamak istediklerini söylediler. Değişikliğe açıktım. Freiburg'da geçirdiğim altı yılın ardından kulüpte hak ettiğim saygıyı görmediğimi hissediyordum. Sportif direktörle son bir görüşme yaptım ve ayrılmamı kolaylaştıracak cevaplar aldım" ifadelerini kullandı.
Sallai, "Büyük bir kulübe geldim, bunun için çok gururluyum. Gelişimim için mümkün olan en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Buradaki gibi önemli oyuncularla gelişmek daha kolay. Zorluk olacak ama zorlukları severim. Bu adımı atmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle yıldızlarla oynama şansı elde edecek kadar iyi bir oyuncu olduğumu kanıtlamak istiyorum. Milli takımdan daha farklı bir dizilişle oynuyoruz ama ben esnek bir oyuncuyum ve üç pozisyonda oynayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN ÖDEDİĞİ RAKAM
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Macar futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferi sonrası 3 maçta forma şansı buldu.
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