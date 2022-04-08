Spezia'nın formasını giyen Viktor Kovalenko, Ukrayna'daki vahşet dolu anları anlattı

08 Nisan 2022 Cuma, 10:34

Serie A ekibi Spezia'da forma giyen Ukraynalı futbolcu Viktor Kovalenko, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ardından kendisinin ve ailesinin yaşadığı zorlukları La Gazzetta dello Sport'a anlattı.

Kovalenko ailesinin henüz Ukrayna'dan ayrılamadığını paylaşarak, "Ailemin İtalya'ya gelmesi şu anda mümkün değil. Rus askerleri bölgede bir araba gördüğünde ateş ediyor. İçerisinde sivil, kadın, erkek kim olduğu umurlarında değil. Ailem, birçok Ukraynalı gibi evden hiç çıkmadı. Ayrılsalar, döndüklerinde hiçbir şey bulamayacaklar çünkü Ruslar gelip her şeyi alacak. Babamın bir tüfeği var ama kullanmayacağını umuyor ve kendisi ile ailesini savunmaya hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

"TELEFONLARIN DİNLENMESİNDEN KORKUYORLAR..."

Ailesiyle iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirten Ukraynalı oyuncu, "Sabah kardeşimi arıyorum ama 20 saniye sonra telefon kesiliyor. Annem telefonların dinlenmesinden korkuyor bu yüzden doğruyu söyleyemiyor ve fotoğraf bile gönderemiyorlar" dedi.

Viktor Kovalenko, arkadaşının Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Arkadaşım, kardeşi ve kız arkadaşı ile birlikte Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken beş gün saklandılar. Ancak Rus askerleri onları kontrol noktasında durdurdu. Onu ve kardeşini öldürdüler ama cesetlerini gömmek için bile geri vermediler. Kız arkadaşını ise üç saat sonra serbest bıraktılar" şeklinde konuştu.