Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

06 Ocak 2023 Cuma, 12:02

Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray bu sezon çıktığı 16 lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken 9 kez tek farklı skorlarla 3 puana ulaştı.

Bu periyotta sadece Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım en farklı zaferine ise 7-0'lık Başakşehir maçıyla imza attı.

Hürriyet'in haberine göre, tek farklı kazanılan 9 maçın 6'sında sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla galip geldi. 2 maç 1-0 sona ererken Kasımpaşa karşılaşması 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE YOK

Ligde pazar oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisine İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda sarı kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Misafir tribününde de F.Bahçeliler yer alacak.