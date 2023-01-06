Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistik
Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tek farklı skorlarla alınan galibiyetler dikkat çekti.
Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray bu sezon çıktığı 16 lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken 9 kez tek farklı skorlarla 3 puana ulaştı.
Bu periyotta sadece Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım en farklı zaferine ise 7-0'lık Başakşehir maçıyla imza attı.
Hürriyet'in haberine göre, tek farklı kazanılan 9 maçın 6'sında sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla galip geldi. 2 maç 1-0 sona ererken Kasımpaşa karşılaşması 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'DE YOK
Ligde pazar oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisine İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda sarı kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Misafir tribününde de F.Bahçeliler yer alacak.
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