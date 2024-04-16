Galatasaray'dan ilginç istatistik: Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor!
Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de topu en fazla direkten dönen takım unvanına sahip olarak dikkati çekti.
Galatasaraylı futbolcular, bu sezon Süper Lig'de 27. kez topu direğe nişanladı.
GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE
Maçın 41. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dries Mertens, sağ ayağının dışıyla şık bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kanatta üst direkten oyun alanına döndü. Bu şutla, Galatasaraylı futbolcuların bu sezon ligde 27. kez direğe takıldı.
Ligde en fazla topu direkten dönen takım olan Galatasaray'da Mertens 6 kez ile ligin zirvesinde yer aldı.
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