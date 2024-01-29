Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:45

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:45

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre, Tecrübeli file bekçisi gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Fernando Muslera bu sezon ligde sadece Vavacars Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle yer almadı. Muslera bu sezon toplam 33 maçta oynadı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.