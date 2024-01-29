Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi!

Galatasaray'da Fernando Muslera gribal enfeksiyon geçirdi. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:45
Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre, Tecrübeli file bekçisi gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Fernando Muslera bu sezon ligde sadece Vavacars Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle yer almadı. Muslera bu sezon toplam 33 maçta oynadı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.


galatasaray haberleri gaziantep fk haberleri fernando muslera haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da bir ayrılık daha... Angelino'nun yeni takımı belli oluyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha... Angelino'nun yeni takımı belli oluyor!
Bayern Münih'e transfer olmuştu: Eski Galatasaraylıdan flaş Sacha Boey yorumu!

Bayern Münih'e transfer olmuştu: Eski Galatasaraylıdan flaş Sacha Boey yorumu!
Transfer teklifi yaptı: Galatasaraylı Cedric Bakambu'ya La Liga kancası!

Transfer teklifi yaptı: Galatasaraylı Cedric Bakambu'ya La Liga kancası!

En Çok Okunan Haberler