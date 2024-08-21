Hakan Yakın'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Adam yiyor'
İsviçreli teknik adam Hakan Yakın, Young Boys-Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İsviçreli teknik adam Hakan Yakın, Young Boys - Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İsviçre basınından Nau'ya konuşan Hakan Yakın, "Galatasaray'ı izledim, iyi çalışan bir takım. Çok fazla transfer yapmadılar, yapıları aynı ve daha yeni yeni bir araya geldiler. Young Boys için zor olacak." dedi.
"TORREIRA ADAM YİYOR"
Galatasaray'ın gücüne değinen Yakın, "Icardi önde oynuyor, 39 yaşındaki Muslera kalede. Kendisi 12 yıldır bu kulüpte. Sonra Barış Alper Yılmaz ve Mertens gibi oyuncular var. Ama Lucas Torreira çok önemli. Defansif orta sahada bir tür Gattuso ya da Abrashi gibi. Rakipleri yiyor ve yıldızların beklerini boşta tutuyor. Ayrıca arkada geçilmesi zor dört büyük adam oynuyor." ifadelerini kullandı.
Son olarak eşleşmede Young Boys'u destekleyeceğini açıklayan Hakan Yakın, "Young Boys evinde iyi oynamalı, deplasmandaki maç zor olacak. Gruplara kalırlarsa Bern'de Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirim." sözlerini sarf etti.
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