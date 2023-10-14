Galatasaray'da ibra kararı: Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dursun Özbek ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.
Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.
Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.
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