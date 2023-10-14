Galatasaray'da mali kongre başladı

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:51
Galatasaray'da mali kongre başladı
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Kongrede kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.


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