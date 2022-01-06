Galatasaray'da ilk ayrılık! Luyindama yolcu
Galatasaray ile Christian Luyindama'nın yollarının ayrılması bekleniyor. Demokratik Kongolu oyuncu, Belçika ekibi Antwerp ile anlaşma aşamasına geldi.
Christian Luyindama'nın, Galatasaray macerası sona ermek üzere.
TRT Spor'un haberine göre; transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.
Teknik heyetin de “gidebilir” raporu verdiği Luyindama, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor.
Tarafların anlaşma noktasında oldukları ve Demokratik Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi.
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