Galatasaray'da Inaki Pena'nın geleceği belli oldu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:37

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.

TER STEGEN'İN YEDEĞİ OLACAK

Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruaylı eldivene kaptırdı.