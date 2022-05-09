Galatasaray'da Inaki Pena'nın geleceği belli oldu
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında devre arasında Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralayan Galatasaray'da İspanyol kalecinin performansı camiayı mutlu etmişti. Pena'nın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılara Barcelona'dan kötü bir haber geldi.
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde kiralık olarak katılan Inaki Pena'nın Barcelona'ya döneceği ifade edildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü kaleci mevkii de dahil olmak üzere yönetimden 7 transfer istedi. Maddi olarak hala zor bir dönemden geçen ve ekonomik gücü kısıtlı olan Katalan temsilcisi ise Xavi'nin kaleci isteğini altyapıdan Inaki Pena ile çözecek.
TER STEGEN'İN YEDEĞİ OLACAK
Haberde, devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki Pena'nın gelecek sezon Barcelona'ya döneceği ve as kaleci Marc-Andre ter Stegen'i yedekleyeceği aktarıldı.
GALATASARAY'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korudu. Genç kaleci, Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Uruaylı eldivene kaptırdı.
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