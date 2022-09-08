Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a Süper Lig kancası
Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün, Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'a talip olduğu ileri sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transferin son dönemine girilirken kadrosuna Galatasaray'dan iki takviye yapmaya hazırlanıyor.
Başkent ekibinin, sarı-kırmızılılardan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın transferlerinde önemli mesafe katettiği ileri sürüldü. Anlaşmanın kesinlik kazanması durumunda iki futbolcunun da gelecek sezon kiralık olarak Ankaragücü forması giyeceği kaydedildi.
Ankaragücü’nün, transferleri tamamlaması durumunda Taylan ve Emre'nin gelecek sezonki maaşlarını karşılayacağı belirtildi.
Fotoğraf: Taylan Antalyalı
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