Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yeni transferi için flaş sözler! Arda Güler kıyaslaması...

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:38
<p>Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardında eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumladı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardında eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumladı.

<p><strong>İşte Dilmen'in yorumları...</strong></p> <p><strong>"KOLAY MAÇI ZORA SOKTULAR"</strong></p> <p>"Kolay maçı zora soktu Galatasaray, psikolojik olarak da. Pozisyon vermedi ama Kasımpaşa tam havlu atmak üzereyken gol oldu. Galatasaray en zayıf olduğu yerden gol yedi yani duran toptan. Galatasaray kaç korner atmış bu haftaya kadar baksınlar"</p>

İşte Dilmen'in yorumları...

"KOLAY MAÇI ZORA SOKTULAR"

"Kolay maçı zora soktu Galatasaray, psikolojik olarak da. Pozisyon vermedi ama Kasımpaşa tam havlu atmak üzereyken gol oldu. Galatasaray en zayıf olduğu yerden gol yedi yani duran toptan. Galatasaray kaç korner atmış bu haftaya kadar baksınlar"

<p><strong>"FAZLASIYLA HAKETTİLER"</strong></p> <p>"Galatasaray fazlasıyla haketti maçı. 40'a yakın ceza sahasında topla buluşmaları var. Ertuğrul neleri çıkardı. Şut bombardımanına tuttular rakip kaleyi. Boey durmadan koşuyor, Van Aanholt son dakikalarda ileri çıkıp şut atıyor."</p>

"FAZLASIYLA HAKETTİLER"

"Galatasaray fazlasıyla haketti maçı. 40'a yakın ceza sahasında topla buluşmaları var. Ertuğrul neleri çıkardı. Şut bombardımanına tuttular rakip kaleyi. Boey durmadan koşuyor, Van Aanholt son dakikalarda ileri çıkıp şut atıyor."

<p><strong>"OKAN HOCA İÇİN DE KOLAY DEĞİL"</strong></p> <p>"Mertens'in müthiş bir özveriyle oynadığını görüyoruz. Ümraniye maçını çevirdi gerçekten, Trabzon maçında da öyle. Galatasaray'ın 6 maçtaki 13 puanı, beklenmeyen Giresun mağlubiyetini yeni bir kadro oluşurken Okan hoca için de kolay değil. Çok farklı yeni bir kadro oluşturdu Galatasaray."</p>

"OKAN HOCA İÇİN DE KOLAY DEĞİL"

"Mertens'in müthiş bir özveriyle oynadığını görüyoruz. Ümraniye maçını çevirdi gerçekten, Trabzon maçında da öyle. Galatasaray'ın 6 maçtaki 13 puanı, beklenmeyen Giresun mağlubiyetini yeni bir kadro oluşurken Okan hoca için de kolay değil. Çok farklı yeni bir kadro oluşturdu Galatasaray."

<p><strong>"BU KEZ İYİ OYNAYARAK KAZANDILAR"</strong></p> <p>"Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten. Ne Mertens, ne Mata, Ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz."</p>

"BU KEZ İYİ OYNAYARAK KAZANDILAR"

"Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten. Ne Mertens, ne Mata, Ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz."

<p><strong>"MATA'NIN DÖNÜŞÜ EKİM SONUNU BULUR"</strong></p> <p>"Milli maç arasına kadar beklemeyin Mata'yı. İyi bir yüklemeyle geçirsin bu dönemi. Aşağı yukarı Mata'nın dönüşünü ki büyük bir oyuncu, 8-9 sezon oynadı Manchester'da. Ekim sonuna kadar yüksek performans beklemeyelim derim"</p>

"MATA'NIN DÖNÜŞÜ EKİM SONUNU BULUR"

"Milli maç arasına kadar beklemeyin Mata'yı. İyi bir yüklemeyle geçirsin bu dönemi. Aşağı yukarı Mata'nın dönüşünü ki büyük bir oyuncu, 8-9 sezon oynadı Manchester'da. Ekim sonuna kadar yüksek performans beklemeyelim derim"

<p><strong>"GOMIS'İN FİZİK OLARAK EN İYİ MAÇI"</strong></p> <p>"Icardi'nin de bireysel çalışmaları varmış. İtalya'da gol kralı olmuş, Messi - Mbappe'yle birlikte zaman geçirmiş bir oyuncu. Seferovic'in istenen performansı göstermemesi de dengeleri değiştirir. Gomis'in fizik kalitesi bu sezonki en iyi seviyedeydi."</p>

"GOMIS'İN FİZİK OLARAK EN İYİ MAÇI"

"Icardi'nin de bireysel çalışmaları varmış. İtalya'da gol kralı olmuş, Messi - Mbappe'yle birlikte zaman geçirmiş bir oyuncu. Seferovic'in istenen performansı göstermemesi de dengeleri değiştirir. Gomis'in fizik kalitesi bu sezonki en iyi seviyedeydi."

<p><strong>"YUNUS İSTEDİĞİM SEVİYEYE GELİYOR"</strong></p> <p>"Tecrübe ne kadar önemli. Yunus Adana Demirspor'a gitmeden önce zor olur onun için bu sezon demiştim ama doğru kulüp ve doğru zamanlamayla güven geldi kendisine, sonra satmayı düşünmedi Galatasaray 11'e koydular. Yunus yavaş yavaş benim dediğim seviyeye geliyor. Geçen hafta iki golde de başlangıçtaydı. Gelişim kaydediyor."</p>

"YUNUS İSTEDİĞİM SEVİYEYE GELİYOR"

"Tecrübe ne kadar önemli. Yunus Adana Demirspor'a gitmeden önce zor olur onun için bu sezon demiştim ama doğru kulüp ve doğru zamanlamayla güven geldi kendisine, sonra satmayı düşünmedi Galatasaray 11'e koydular. Yunus yavaş yavaş benim dediğim seviyeye geliyor. Geçen hafta iki golde de başlangıçtaydı. Gelişim kaydediyor."

<p><strong>"ARDA ÇOK YETENEKLİ, YUSUF YETENEKLİ"</strong></p> <p>"Arda Güler için ne diyoruz, gelişime çok açık diyoruz. Arda çok yetenekli, Yusuf ise yetenekli oyuncu. Ortak noktaları büyük takımda gelişim göstermeleri. Okan hoca bakalım Yusuf'u 11'e alacak mı, çünkü Jesus Arda'yı 11'e fazla almıyor mesela."</p>

"ARDA ÇOK YETENEKLİ, YUSUF YETENEKLİ"

"Arda Güler için ne diyoruz, gelişime çok açık diyoruz. Arda çok yetenekli, Yusuf ise yetenekli oyuncu. Ortak noktaları büyük takımda gelişim göstermeleri. Okan hoca bakalım Yusuf'u 11'e alacak mı, çünkü Jesus Arda'yı 11'e fazla almıyor mesela."

<p><strong>"YUNUS OYUNUYLA, KEREM GOLLERİYLE BELLİ OLACAK"</strong></p><p>"Her hafta olduğu gibi 6-7 top kaybetti Kerem bugün. Herkesin yarın gazetede yazdığı Kerem geri döndü olacak normal olarak. Geçtiğimiz haftalarda da hep yakaladıkları vardı onlar da gol olabilirdi. Bugün attı, devre arasında çıksaydı da kim neden çıktı şimdi der miydi? Bence demezdi. Yunus'u oyunuyla değerlendireceğiz, Kerem'in de gollerini göreceğiz. Yunus'tan zaman zaman araya toplar gibi şeyler izleyeceğiz Kerem koşmamazlık, denememezlik yapmıyor, bazen topla dışarı çıkıyor, 28 yaşında da muhtemelen bunları görücez ondan."</p>

"YUNUS OYUNUYLA, KEREM GOLLERİYLE BELLİ OLACAK"

"Her hafta olduğu gibi 6-7 top kaybetti Kerem bugün. Herkesin yarın gazetede yazdığı Kerem geri döndü olacak normal olarak. Geçtiğimiz haftalarda da hep yakaladıkları vardı onlar da gol olabilirdi. Bugün attı, devre arasında çıksaydı da kim neden çıktı şimdi der miydi? Bence demezdi. Yunus'u oyunuyla değerlendireceğiz, Kerem'in de gollerini göreceğiz. Yunus'tan zaman zaman araya toplar gibi şeyler izleyeceğiz Kerem koşmamazlık, denememezlik yapmıyor, bazen topla dışarı çıkıyor, 28 yaşında da muhtemelen bunları görücez ondan."

<p><strong>"TERİM'LE YOLLAR AYRILSAYDI BAŞKA SERÜVEN OLACAKTI"</strong></p><p>"İyi teknik direktörün karşılığı iyi kulüptür, yönetici, başkandır. Fatih Terim, Avrupa çapında bir hocadır, Göztepe ve Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra Piontek'in yardımcılığını yaptı. Üst üste kötü sonuçlar aldı, Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Faruk Bey 'Ben devam edeceğim' dedi. Yollarımızı ayırıyoruz dese başka bir serüven olacaktı."</p><p><br></p>

"TERİM'LE YOLLAR AYRILSAYDI BAŞKA SERÜVEN OLACAKTI"

"İyi teknik direktörün karşılığı iyi kulüptür, yönetici, başkandır. Fatih Terim, Avrupa çapında bir hocadır, Göztepe ve Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra Piontek'in yardımcılığını yaptı. Üst üste kötü sonuçlar aldı, Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Faruk Bey 'Ben devam edeceğim' dedi. Yollarımızı ayırıyoruz dese başka bir serüven olacaktı."


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