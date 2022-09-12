Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yeni transferi için flaş sözler! Arda Güler kıyaslaması...
"OKAN HOCA İÇİN DE KOLAY DEĞİL"
"Mertens'in müthiş bir özveriyle oynadığını görüyoruz. Ümraniye maçını çevirdi gerçekten, Trabzon maçında da öyle. Galatasaray'ın 6 maçtaki 13 puanı, beklenmeyen Giresun mağlubiyetini yeni bir kadro oluşurken Okan hoca için de kolay değil. Çok farklı yeni bir kadro oluşturdu Galatasaray."
"BU KEZ İYİ OYNAYARAK KAZANDILAR"
"Kerem gollerini buldu, kazanmayı hak ettiler. Her geçen gün toparlıyorlar. Kötü oynarken de kazanmışlardı, şimdi iyi oynarken kazandılar. Büyük takımlar böyle puan toplar zaten. Ne Mertens, ne Mata, Ne Icardi planlı programlı olamıyor transferleri. Kulüpleri izin verince alınabiliyor. Ligimizde artık daha kaliteli maçlar izleyeceğiz."
"YUNUS İSTEDİĞİM SEVİYEYE GELİYOR"
"Tecrübe ne kadar önemli. Yunus Adana Demirspor'a gitmeden önce zor olur onun için bu sezon demiştim ama doğru kulüp ve doğru zamanlamayla güven geldi kendisine, sonra satmayı düşünmedi Galatasaray 11'e koydular. Yunus yavaş yavaş benim dediğim seviyeye geliyor. Geçen hafta iki golde de başlangıçtaydı. Gelişim kaydediyor."
"YUNUS OYUNUYLA, KEREM GOLLERİYLE BELLİ OLACAK"
"Her hafta olduğu gibi 6-7 top kaybetti Kerem bugün. Herkesin yarın gazetede yazdığı Kerem geri döndü olacak normal olarak. Geçtiğimiz haftalarda da hep yakaladıkları vardı onlar da gol olabilirdi. Bugün attı, devre arasında çıksaydı da kim neden çıktı şimdi der miydi? Bence demezdi. Yunus'u oyunuyla değerlendireceğiz, Kerem'in de gollerini göreceğiz. Yunus'tan zaman zaman araya toplar gibi şeyler izleyeceğiz Kerem koşmamazlık, denememezlik yapmıyor, bazen topla dışarı çıkıyor, 28 yaşında da muhtemelen bunları görücez ondan."
"TERİM'LE YOLLAR AYRILSAYDI BAŞKA SERÜVEN OLACAKTI"
"İyi teknik direktörün karşılığı iyi kulüptür, yönetici, başkandır. Fatih Terim, Avrupa çapında bir hocadır, Göztepe ve Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra Piontek'in yardımcılığını yaptı. Üst üste kötü sonuçlar aldı, Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Faruk Bey 'Ben devam edeceğim' dedi. Yollarımızı ayırıyoruz dese başka bir serüven olacaktı."
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş