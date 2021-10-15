Galatasaray'da Konyaspor'a sürpriz 11
Fatih Terim'in Konyaspor maçında sürpriz bir 11'e şans tanıması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yaptı. Galatasaraylı futbolcular antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fatih Terim'in Konyaspor maçında sürpriz bir 11'e şans tanıması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Resmi açıklama geldi: Motorin ve benzine büyük zam
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- Katliamda 'savcılık kılını kıpırdatmadı'
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Akaryakıt istasyonlarında çift hane hazırlığı
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Zamlar 'minik', benzin pahalı değilmiş!
- ABD uyardı: Türkiye için savaş nedeni
- İşte peşkeşin sıralı tam listesi