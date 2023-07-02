Milot Rashica'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 02.07.2023 - 14:44

Güncelleme: 02.07.2023 - 15:39

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile birlikte yeni sezonda da yola devam etmek istediği Milot Rashica geleceği ile ilgili konuştu.

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City'ye döneceğini söyledi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibiyle görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmek istediği belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Rashica'nın Galatasaray dışında Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'den de taliplerinin olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.