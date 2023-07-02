Milot Rashica'dan transfer açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçen sezon İngiltere Championship kulübü Norwich City'den kiraladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Rashica, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile birlikte yeni sezonda da yola devam etmek istediği Milot Rashica geleceği ile ilgili konuştu.
Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Rashica, tatilde yaptığı açıklamada şimdilik Norwich City'ye döneceğini söyledi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Kosovalı kanat oyuncusu, "Galatasaray ile anlaşmıştım, oraya gittim. Harika zaman geçirdim ve işimi tamamladım. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İngiliz ekibiyle görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, yeni sezonda da Rashica'yı takımında görmek istediği belirtildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Rashica'nın Galatasaray dışında Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'den de taliplerinin olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan Milot Rashica, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
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