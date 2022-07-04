Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi
İddiaya göre, Mısır kulübü Zamalek, Mostafa Mohamed'in bonservisi için 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ı bekleyecek. Mısır ekibinin, ödeme yapılmazsa FIFA'nın yolunu tutacağı ileri sürüldü.
Galatasaray'da başarılı forvet Mostafa Muhamed'in transferine dair Mısır basınında birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi.
Bilindiği gibi sarı-kırmızılılar, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı. Galatasaray’ın bu opsiyon gereği Mısır ekibi Zamalek'e 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu.
Bu konu ile ilgili Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray bu ödemeyi Zamalek'e zamanında yapmadı.
KONUYU FIFA'YA TAŞIYACAKLAR
Birçok ayrıntıya yer verilen haberde, sarı-kırmızılıların ödeme tarihini ağustos ayına erteleme talebinin de Mısır ekibi tarafından kabul edilmediği belirtildi.
Haberde, Zamalek yetkililerinin 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ın ödeme yapmasını bekleyecekleri ve ödeme yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacakları bilgisi de yer aldı. Mostafa Mohamed için Galatasaray'a hiçbir takımın teklifte bulunmadığı da iddia edildi.
500 BİN DOLARLIK EK CEZA
Mısır basınında yer alan bir başka haberde de Zamalek kulübüne yakın bir kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var. Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek" diye konuştu.
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