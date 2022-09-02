Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a 4 talip!
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan futbolcu Oğulcan Çağlayan için 4 kulübün transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan'ın kaderi belli oluyor.
Sabah’ın haberine göre, futbolcuya şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 4 takımın teklif yaptığı öğrenildi. Yönetimin 1 haftalık süreçte Oğulcan'ın menajeriyle bu teklifleri değerlendirip kesin kararın verileceği belirlendi.
Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan 26 yaşındaki Oğulcan, geçen sezonu Eyüpspor'da geçirdi.
Oğulcan, Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.
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