Galatasaray'da Okan Buruk Emre Taşdemir için 'Ayrılabilir' notunu düştü

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:43

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, yıldız isim için ayrılık raporu verdi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda milli takımlarından dönen oyunculara, ısınmanın ardından laktat testi uygulandı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanda aerobik koşu da gerçekleştirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dar alanda jokerli çift kale oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için bugün saat 14.00'te özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek, oradan da karayoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Galatasaray, 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

BURUK'TAN EMRE TAŞDEMİR'E 'AYRILABİLİR' RAPORU

Milliyet'in haberine göre, ikinci etap kamp kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir için teknik direktör Okan Buruk, 'ayrılabilir' raporu verdi. Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki sol bekin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Cimbom'un, tecrübeli oyuncuyu isteyen takıma bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Emre geçen sezon Yeşil-Beyazlı formayla 21 maça çıktı, skor katkısı yapamadı.