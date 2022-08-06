Galatasaray'da Okan Buruk, Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı'yı takımda düşünmüyor
Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etmeye yakın olan Galatasaray'da performansları tartışılan Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı'nın yeni adresleri netleşiyor.
Takıma katılacak isimlerle birlikte ayrılacak futbolcuların da oldukça önemli olduğu Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda taraftarların sürekli tepki gösterdiği Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'ın geleceği netleşti.
Sabah'ın haberine göre, Geçen sezon gösterdikleri performans nedeniyle takımın en çok eleştirilen oyuncuları olan ikiliye kulüp bulmaları söylendi. Hazırlık kampı boyunca Okan Buruk'un da gözüne giremeyen Taylan ve Ömer, gözden düşen oyuncular oldu.
Kendilerine kulüp aramaya başlayan iki oyuncunun yolu yine Süper Lig'de kesişebilir.
YENİ ADRESLERİ BELLİ OLUYOR
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ikili için Süper Lig ekibi Giresunspor devreye girdi. Giresunspor, sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulması zor olan bu ikiliyi kiralamak için çabalıyor.
Galatasaray yönetiminin sıcak baktığı transferde gözler Taylan ve Ömer'e çevrildi. Giresunspor eğer oyuncularla anlaşırsa, kiralama gerçekleşecek.
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