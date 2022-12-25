Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö'nün 4 maçlık hasreti sona erdi

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.

AA
25 Aralık 2022 Pazar, 20:43
Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö'nün 4 maçlık hasreti sona erdi
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Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.

4 MAÇTIR KULÜBEDEYDİ

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.

Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.


Fredrik Midtsjö galatasaray süper lig

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