Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö'nün 4 maçlık hasreti sona erdi
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.
4 MAÇTIR KULÜBEDEYDİ
Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.
Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.
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