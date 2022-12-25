Galatasaray'da Sergio Oliveira formasına kavuştu

Süper Lig ekibi Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, İstanbulspor maçı kadrosunda yer buldu.

AA
25 Aralık 2022 Pazar, 20:26
Galatasaray'da Sergio Oliveira formasına kavuştu
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Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.

DÜNYA KUPASI ARASINDA SAKATLANMIŞTI

Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.

Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.


Sergio Oliveira galatasaray istanbulspor

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