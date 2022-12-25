Galatasaray'da Sergio Oliveira formasına kavuştu
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, İstanbulspor maçı kadrosunda yer buldu.
Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.
DÜNYA KUPASI ARASINDA SAKATLANMIŞTI
Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.
Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Paris'teki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'