Galatasaray'dan Jordan Amavi hamlesi!

L'Equipe, Duje Caleta-Car ve Jordan Amavi ile yolların kesin olarak ayrılmak istediğini aktardı. Bu habere yer veren ve Marsilya'ya yakınlığı ile bilinen Le Phoceen'e göre ise Galatasaray, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Marsilya ile mutabakata vardı. Amavi'nin Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ki bu sezonu Galatasaray'da geçirmesi durumunda maaşının bir kısmı da Marsilya tarafından karşılanacak.