Galatasaray'da orta saha oyuncuları forvetlerden daha etkili oldu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 07:00

Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu’ndan oluşan hücum hattına rağmen Galatasaray’ın bu sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da forvetlerinden beklenen sayıda gol katkısı alamaması dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılarda, Süper Lig ve Avrupa kulvarındaki maçlarda orta saha oyuncuları, 3 forvetin attığının 2 katından fazlası oranında gol katkısı sundu. Galatasaray’ın 3 forveti, lig ve Avrupa’da toplam 8 kez fileleri havalandırabildi. Diagne Süper Lig’de 1, Avrupa’da 2, toplam 3 gol attı. Mustafa Muhammed, ligde 4 kez fileleri sarstı, Avrupa’da gol bulamadı. Halil ise ligde tek gol kaydetti. Santrforlardan daha çok skor üreten orta saha oyuncuları bu sezon iki kulvarda toplam 18 defa ağları sarstı. Kerem Aktürkoğlu 5, Emre Kılınç 4, Cicaldau 3, Morutan 3, Feghouli 3 gol attı. Savunma oyuncuları arasında Luyindama, Boey ve Aanholt’un da 1’er golü bulunuyor.

İLK 11’DE TERCİH HALİL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de 3 oyuncusu arasında ilk 11 tercihini en fazla Halil Dervişoğlu’ndan yana kullandı. Tecrübeli hoca, Halil’i ligde 6 kez ilk 11’de oynattı. Diagne 4 kez sahaya 11’de çıktı. Muhammed de 3 defa maça direkt başladı. Terim sadece 9. haftada 1-0 kazanılan Konya-spor maçına Halil-Muhammed çift forvetiyle çıktı.