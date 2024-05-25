Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Saat 10:00'da başlayan genel kurul toplantısında oy kullanma işlemi 15:00'e kadar sürecek. Dursun Özbek ile Süheyl Batum, Galatasaray'ın başkanı olmak için yarışıyor.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 25 Mayıs Cumartesi günü yapılıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.
BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
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