Spor yazarları Molde - Galatasaray maçını yorumladı: 'Anasının ak sütü gibi helal olsun'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:42

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dün maçın bütününde daha iyi oynayan ve daha fazla pozisyon üreten taraf ev sahibi Molde oldu. Üçlü savunma sayesinde orta sahada hep bir ekstrası olan, oyunu sürekli iki taç çizgisine kadar genişleten Norveç temsilcisi organizasyonuyla-dinamizmiyle iki gol buldu dün. Galatasaray’sa özellikle Yunus ve Icardi’nin başrolde olduğu ataklarda kalitesiyle fark yaratarak süper bir galibiyetle döndü Molde’den. Yunus’un dün bulduğu ilk 11 şansını çok iyi değerlendirdiğinin de altını çizmek gerek." (Hürriyet)

"YUNUS EN VERİMLİ MAÇINI OYNADI"

Bülent Timurlenk: "Belki de bugün uğurlanacak Yunus'un yetiştiği formayla en verimli maçını oynaması, Okan Buruk'un dün bildiği miydi şansı mı, karar sizin. Sergio'nun frikik golü öncesi faulü alan, İcardi'nin sanat eseri golünün asistini yapan Yunus, Mertens öncesinde faul yapmasa ilk yarıda Molde'nin fişini çekecek golü de atmıştı." (Akşam)

"MUCİZE ADAM"

Osman Şenher: "Icardi’ye parantez açmak istiyorum. Gerçekten mucize adam. O kadar zor pozisyonda topa vurdu ki, onu kolay kolay bir futbolcunun filelere göndermesi mümkün değil. Aynı Icardi, Mertens’e verdiği bir topuk pasıyla al da at dedi, Belçikalı futbolcu iyi vuramadı, top direğin dibinden dışarı gitti. Üçüncü golde ise topu aldı, sürdü, kafasını kaldırdı, Midtsjö’ye al da at dedi ve takımına galibiyeti getiren golü attırdı. Gerçekten bu Arjantinli futbolcu çok özel bir insan. Santrforlar bencil olur, Icardi ise ‘ben atsam da atmasam da yeter ki takımım galip gelsin’ düşüncesinde olan bir topçu. Başkan Özbek’i ‘Icardi’ye bu kadar para verilir mi?’ diye eleştirenlere soruyorum. Yıldız futbolcu aldığı bu paraları hak ediyor mu, etmiyor mu!" (Milliyet)

"ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN"

Levent Tüzemen: "Icardi'nin Galatasaray'dan aldığı para anasının ak sütü gibi helal olsun. Arjantinli yıldız kalbiyle oynuyor, takımının kazanması için sahada gücünü harcamaktan kaçınmıyor. Attığı gol birinci sınıftı. Galatasaray nihayet uzun yıllar sonra aradığı büyük golcüyü buldu. İcardi'yi PSG'den alıp getirenleri de kutluyorum. Ayrıca İcardi'nin Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol öncesinde verdiği pas ne kadar zeki olduğunun bir göstergesiydi. İcardi'nin jenerik olacak golü Galatasaray'a Devler Ligi kapısını araladı." (Akşam)