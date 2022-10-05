Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi!
Galatasaray'da geride kalan 8 haftada en çok eleştirilen ve tartışılan oyuncu, geçen sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu oldu. 2021-22 sezonunda takımın en başarılı ismi olan Kerem’in bu yıl ilk 8 haftadaki performansı sınıfta kaldı. Geçen yıl sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 52 maçta 13 gol 13 asiste imza atan Kerem, şu anda bu oyunun çok uzağında. Peki ne oldu da bu sezon Kasımpaşa maçı dışında bu kadar etkisiz bir Kerem performansı ortaya çıktı.
Kerem geride kalan sezon hem lig, hem milli takım hem de Avrupa Ligi’nde çok özel işlere imza attı. Başarılı performansı sonrasında başta Lyon olmak üzere Wolfsburg, Atletico Madrid gibi önemli kulüpler kendisini takibe aldı. Hatta Avrupa Ligi’nde mart ayındaki Barcelona mücadelesi öncesinde İspanyol gazeteleri Kerem Aktürkoğlu’nu manşetlerine taşıdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi dahi maç sonunda Kerem ve çıkışı ile alakalı yorum yaptı.
Ve sezon bittiğinde ise başarısı, performansı ile Kerem Aktürkoğlu’na, Avrupa’ya transferi ile alakalı vaatler, hedefler çizildi. Her zaman Avrupa’da oynama hedefi olan Kerem de Galatasaray’a önemli gelir kazandırıp transfer olmayı çok istiyordu. Kariyerinde birçok zorluğu aşıp bu noktaya gelen Kerem bir hayaline daha ulaşacaktı. Ancak kendisine vaat edilen ve çizilen Avrupa’ya transferi ile alakalı somut gelişme yaşanmadı, kulübe gelen resmi teklif olmadı. Bu da Kerem’i açıkçası üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı.
Bir de bunun üzerine 2022-23 sezonuna iyi başlayamadığı için Kerem’e eleştiri sesleri de yükseldi. Hürriyet’in haberine, bu durumun yıllık ücretine bağlanması da Kerem’i demoralize etti. Halbuki, transfer sezonunun ardından Kerem Aktürkoğlu’nun ücretine iyileştirme yapma kararı Galatasaray yönetiminden geldi. Yunus, Nelsson, Boey ile birlikte Galatasaray, Kerem’in de kontratına iyileştirme yapma kararı aldı. Sosyal medya hesabına gelen mesajlar, tepkiler, eleştiriler oyuncuyu olumsuz etkiledi.
Duygusal bir kişiliğe sahip olan Kerem de geçen yılki performansından uzak olduğu, formsuz bir süre yaşadığı ilk anda gelen bu tepkilere üzüldü. Ve milli futbolcu, yaşadığı üzüntü nedeniyle 15 Kasım 2020’de sosyal medya hesabındaki bir mesajı yeniden paylaştı; “Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıddıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa,sabret ve asla unutma. Bu da geçer.”
Galatasaray yönetimi de teknik direktör Okan Buruk da tepkilerin, eleştirilerin Kerem Aktürkoğlu üzerinde yoğunlaşmasından son derece rahatsız. Sarı kırmızılılarda geçen sezon tam 26 gollük katkı sağlayan Kerem’in formsuz geçirdiği ilk süreçte bu kadar tepki gösterilmesini teknik heyet de yönetim de doğru bulmuyor.
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