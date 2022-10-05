İtalyanlar yazdı: 'Galatasaray, Fernando Muslera'nın alternatifini buldu!'
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme