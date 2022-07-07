Galatasaray'da yerli forvette ilk aday: Umut Bozok

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:28

Transfer hareketliliği süren Galatasaray'da santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istenmiyor.

Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına sarı-kırmızılılarda temaslar başladı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.

Fransa'da yetişerek Nimes, Troyes ve Lorient gibi kulüplerde oynayan 25 yaşındaki forvet, geçen sezon ise Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla boy gösterdi. 38 maçta 20 gol atan Umut, 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.



