Galatasaray'da yerli forvette ilk aday: Umut Bozok
Santrfor bölgesinin tamamen yabancılardan oluşmasını istemeyen Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa ile yıldızlaşan Umut Bozok'ta ısrarcı. Bozok'la anlaşan sarı kırmızılılar kulübü Lorient'le masaya oturdu.
Transfer hareketliliği süren Galatasaray'da santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istenmiyor.
Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına sarı-kırmızılılarda temaslar başladı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.
Fransa'da yetişerek Nimes, Troyes ve Lorient gibi kulüplerde oynayan 25 yaşındaki forvet, geçen sezon ise Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla boy gösterdi. 38 maçta 20 gol atan Umut, 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Video Haberler
- Avcılar'da yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti
- Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı
- Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı!
- İstanbul'da sağlıklı çalışanına saldırı!
- 'Sarallar' operasyonunda yeni gelişme
- Ucuz halıya hücum!
- İstanbul'da dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Silivri'deki yangında rant iddiası
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Ankapark davası sonuçlandı
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi