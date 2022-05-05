Galatasaray'daki üç eksik futbolcu takımla çalışmalara başladı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:45

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması düzenledi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.

MARCAO, PENA VE OMAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekipte; Brezilyalı Marcao, İspanyol Inaki Pena ve Norveçli Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.