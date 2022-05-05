Galatasaray'daki üç eksik futbolcu takımla çalışmalara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklardan dönen üç oyuncu takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması düzenledi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.
MARCAO, PENA VE OMAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekipte; Brezilyalı Marcao, İspanyol Inaki Pena ve Norveçli Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.
Galatasaray, cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Video Haberler
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?