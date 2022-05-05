Galatasaray'daki üç eksik futbolcu takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklardan dönen üç oyuncu takımla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:45
Galatasaray'daki üç eksik futbolcu takımla çalışmalara başladı
Abone Ol google-news

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması düzenledi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi. 

MARCAO, PENA VE OMAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

Sarı-kırmızılı ekipte; Brezilyalı Marcao, İspanyol Inaki Pena ve Norveçli Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. 

Galatasaray, cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.


galatasaray Başakşehir süper lig marcao inaki pena

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler