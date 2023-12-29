'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi çıkmıştı... Siyasilerden Suudi Arabistan'a 'Süper Kupa' tepkisi
Suudi Arabistan'da bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesi 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk pankartı' krizi yaşandı. Siyasi isimler yaşanan krize sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak.
Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak.
MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.
Siyasi isimler 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk pankartı' krizinin ardından tepki gösterdi.
CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakışan da budur! Her iki takımımız da İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacak. Çünkü alınacak hiç bir kupa Atatürk'ten, İstiklal Marşımızdan ve Cumhuriyetimizden değerli olamaz."
Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakışan da budur!??— Burhanettin Bulut (@eczburhan) December 29, 2023
Her iki takımımız da İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacak.
Çünkü alınacak hiç bir kupa Atatürk'ten, İstiklal Marşımızdan ve Cumhuriyetimizden değerli olamaz.
DP Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Suudi Arabistan, Galatasaray-Fenerbahçe maçında, Atatürk tişörtüne ve İstiklal marşına yasak getirmiş. Dolarla onur satanlara inadına bu maça ÇIKMAYIN" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan,— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 29, 2023
Galatasaray-Fenerbahçe maçında, Atatürk tişörtüne ve İstiklal marşına yasak getirmiş.
Dolarla onur satanlara inadına bu maça ÇIKMAYIN.#Çıkmayın pic.twitter.com/BBPbrUDEYp
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından şöyle konuştu:
Türk Milletine ve Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur."
Türk Milletine ve Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur. @zaferpartisi @Fenerbahce @GalatasaraySK https://t.co/D3MVEHr0IG— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 29, 2023
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