Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın yıldızına transfer kancası!
Ara transfer döneminde hareketli günler yaşaması beklenen Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City'de oynayan Doğukan Sinik ile ilgileniyor.
Ara transfer dönemine yaklaşırken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'nın yıldızına gözünü dikti. Sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Hull City'de oynayan Doğukan Sinik ile görüşmelere devam ettiği iddia edildi.
Acun Ilıcalı
DOĞUKAN SİNİK BOMBASI
Fanatik'te yer alan habere göre Antalyapor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil, ocak ayı hedefleniyor.
Doğukan Sinik
Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
İki kulüp arasında bazı görüşmelerin yapıldığı, genç oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtilirken, yönetimin bonservis konusunda bir çözüm arayışı içine girdiği öğrenildi. Doğukan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Hull City, bu rakamın altında oyuncuyu satmaya kesinlikle yanaşmıyor.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Yeni asgari ücret çıkışı: O rakam sorulunca...
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- Arınç'tan HDP açıklaması: 'Gözünüz aydın'
- Erdoğan'ın 'Oğluna sahip çık' sözlerine sert yanıt!
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İmamoğlu' yanıtı
- Nusret'e ABD'den yasak
- İmamoğlu hakkında çarpıcı iddiayı gündeme taşıdı