Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın yıldızına transfer kancası!

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:18

Ara transfer dönemine yaklaşırken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'nın yıldızına gözünü dikti. Sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Hull City'de oynayan Doğukan Sinik ile görüşmelere devam ettiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı

DOĞUKAN SİNİK BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre Antalyapor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil, ocak ayı hedefleniyor.

Doğukan Sinik

Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

İki kulüp arasında bazı görüşmelerin yapıldığı, genç oyuncuya Türkiye'den başka taliplerin de olduğu belirtilirken, yönetimin bonservis konusunda bir çözüm arayışı içine girdiği öğrenildi. Doğukan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödeyen Hull City, bu rakamın altında oyuncuyu satmaya kesinlikle yanaşmıyor.







