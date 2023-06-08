Galatasaray'ın şampiyonluk bayrağı ilçeye sığmadı: Tepenin adı değişti!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:32

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:32

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar kutlamalara devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Türkiye ve dünyanın dört bir yanında farklı etkinlikler ve bayraklarını asarak kutladı. Batman’ın Gercüş ilçesi de kutlama yapılan adreslerden biriydi. Bir grup Galatasaray taraftarı, hazırladıkları 450 metrekarelik bayrakla kutladı. Taraftarlar, ilçede bayrağı asacakları yer bulmayınca dev bayrağı ilçenin en yüksek bölgesi olan bayrak tepesine astı.

ADI "BAYRAK TEPESİ" OLDU

Galatasaraylı taraftarlardan Süleyman Öner, dev bayrağı ilçede asacakları yer bulmadıkları için getirdikleri tepeye astıklarını söyledi. Mevkiinin adı eskiden ’Lata kuler’ olduğunu belirten Öner, "Galatasaray şampiyonluklarında bayrağı buraya astığımızdan dolayı buranın adı da artık ’Bayrak tepesi’ olarak biliniyor. Bayrak 30 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde 450 metrekaredir. Bayrağı da şu şekilde temin ettik. İlçede bulunan Galatasaray taraftarları olarak bir araya geldik. Para toplayarak bu bayrağı aldık. Buradan hem başkanı hem de futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Galatasaraylı taraftarlardan Murat Şahin ise, ilçenin küçük, bayraklarının büyük olduğunu dile getirdi. Bayrağın ilçeye sığmadığı için tepeye getirdiklerini kaydeden Şahin, "Bu tepenin ismi, cimbomun o kadar şampiyonlukları oldu ki, buranın ismi bile değiştirilerek ’Bayrak tepesi’ oldu. Bu bayrakta emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray yönetimini ve futbolcularını tebrik eder, daha büyük bir bayrak onlardan talep ediyoruz" diye konuştu.