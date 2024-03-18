Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Kuvvetli: Gücü çok olan...'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:45

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:48

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz etkili oyunuyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Galatasaray'dan Barış Alper için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KUVVETLİ: GÜCÜ ÇOK OLAN..."

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu için, "Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.