Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Kuvvetli: Gücü çok olan...'
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulüp, müsabakada başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz etkili oyunuyla eleştirmenlerden tam not aldı.
Galatasaray'dan Barış Alper için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"KUVVETLİ: GÜCÜ ÇOK OLAN..."
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu için, "Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı" ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.
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