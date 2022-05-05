Galatasaray'dan Bernardeschi hamlesi!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:23

Galatasaray'ın transfer çalışmalarına ilişkin İtalya'dan ciddi bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicola Schira, Federico Bernardeschi için Galatasaray'ın devrede olduğunu öne sürdü. Fiorentina'dan 2017-2018 sezonu başında Juventus'a tam 40 milyon Euro bonservisle transfer olan Federico Bernardeschi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

LAZIO DA DEVREDE

Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon Euro'nun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.

Haberde, sarı-kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi.

Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.