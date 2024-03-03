Galatasaray'dan derbi tarihine geçen gol!

Galatasaray'ın derbide 2. dakikada attığı gol, sarı kırmızılıların tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:51
Galatasaray'dan derbi tarihine geçen gol!
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar, 2. dakikada kullandığı kornerde Al Musrati'nin topu kendi kalesine atmasıyla 1-0 öne geçti.

TARİHİNDE İLK

Opta verilerine göre Al Musrati'nin 1. dakikada 29. saniyede kalesine attığı gol Galatasaray'ın Beşiktaş ağlarını en erken havalandırdığı gol olarak tarihe geçti.

Al Musrati, 2012 yılında Hugo Almeida'dan sonra Beşiktaş formasıyla Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.


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