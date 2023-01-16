Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni sözleşme
Süper Lig ekibi Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcusu Emin Bayram'ın sözleşmesini uzattı.
Galatasaray, Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Genç futbolcu bu sezon Galatasaray formasını resmi maçlarda 9 kez sırtına geçirdi.
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