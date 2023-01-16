Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni sözleşme

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:11

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:11

Galatasaray, Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu bu sezon Galatasaray formasını resmi maçlarda 9 kez sırtına geçirdi.