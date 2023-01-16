Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'e Portekiz kancası

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:02

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Portekiz'in köklü kulübünün radarına girdi.

Daha önce menajeri George Gardi, Sacha Boey'e Avrupa'dan teklifler olduğunu doğrulamıştı. Birçok kulübün yakından takip ettiği Kamerun asıllı genç yıldız için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sacha Boey

BOEY İÇİN PORTEKİZ İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Portekiz ekibi Sporting, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla ilgileniyor.

Genç oyuncunun menajeri George Gardi daha önce yaptığı açıklamada, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek" demişti.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Ayrıca İngiliz ekibi Crystal Palace'ın da Boey ile ilgilendiği belirtilmişti.

Boey'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. sarı-kırmızılıların bu transferden bonservis beklentisinin yaklaşık 20 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da bu sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.