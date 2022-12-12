Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:38

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Victor Nelsson'un olası ayrılığı ve Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stoper pozisyonu için takviye yapma kararı alındı.

Sarı-kırmızılılarda ilk hedef ise Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın oldu. Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde düğmeye basıldı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği milli defans oyuncusu Samet Akaydın konusunda harekete geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı. A Milli Takım forması da giyen Akaydın'ın Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

1,90 boyundaki futbolcu büyük takımlardan birine transfer olmak ve zirveye çıkmak istiyor.