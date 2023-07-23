Son Dakika: Galatasaray Wilfried Zaha'yı resmen duyurdu

Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:05

Güncelleme: 23.07.2023 - 17:24

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Wilfried Zaha

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Fildişi Sahilli futbolcunun adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.