Son Dakika: Galatasaray Wilfried Zaha'yı resmen duyurdu

Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile görüşmeler başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:05
Son Dakika: Galatasaray Wilfried Zaha'yı resmen duyurdu
Abone Ol google-news

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Wilfried Zaha

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Fildişi Sahilli futbolcunun adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.


wilfried zaha galatasaray transfer

İlgili Haberler

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray için transfer yanıtı

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray için transfer yanıtı
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!

SON DAKİKA Galatasaray, Cedric Bakambu transferini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler