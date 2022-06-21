Galatasaray'dan Fernando atağı

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Kısa süre önce Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçildiği Galatasaray'da bir yandan yeni teknik direktör çalışmaları sürerken, bir yandan da transfer konusunda hareketlilik yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Fernando Martins için çalışmalara başlayacak. Haberde, sarı kırmızılıların, önümüzdeki günlerde Fernando için Antalyaspor'a 1 milyon Euro'luk teklif yapacağı belirtildi.

Geçen ocak ayında Çin ekibi Beijing Guoan'dan Antalyaspor'a gelen orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncu, Antalyaspor forması ile 18 maçta mücadele etti ve 4 gol attı.