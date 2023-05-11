İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi stadda oynanacak? TFF kararını verdi!

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:16
İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi stadda oynanacak? TFF kararını verdi!
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Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olmasından ötürü İstanbulspor iç saha maçları için stad arıyordu.

Galatasaray ile oynanacak mücadele için  Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da stadyumları da gündeme gelmişti. 

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin stadı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağını duyuruldu.


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