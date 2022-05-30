Galatasaray'dan Ianis Hagi için 7 milyon Euro teklif

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:44

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, iddialara göre Rangers forması giyen Ianis Hagi ile ilgileniyor.

Romanya'da yayın yapan Pro TV ve Sport In Romania, sarı-kırmızılıların daha önceden de gündemine gelen Ianis Hagi için 7 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Ayrıca haberdeki detaylarda Hagi'nin sakatlanmadan önce Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın da ilgisinin olduğu yazıldı.

Bu sezon sakatlıktan dolayı 27 maça çıkabilen Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, 4 gol 4 asist ile mücadele etti. Hagi, 2020 yazında transfer olduğu Rangers'ta toplamda 85 maça çıktı ve 25 gol atıp 21 asist ile oynadı.