Galatasaray'dan Kadıköy göndermesi: 'Deplasman değil'
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı 3-1'lik derbinin ardından paylaşım yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.
Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.
İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı:
KADIKÖY BİZİM İÇİN DEPLASMAN DEĞİL! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray ??#FBvGS pic.twitter.com/auR6OfbAM5
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
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