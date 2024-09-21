Galatasaray'dan Kadıköy göndermesi: 'Deplasman değil'

Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı 3-1'lik derbinin ardından paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan Kadıköy göndermesi: 'Deplasman değil'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 22:10

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.

Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı:

 


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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