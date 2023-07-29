Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı!

Galatasaray, orta saha adaylarından biri olan Leandro Paredes için daha fazla beklememe ve alternatiflere yönelme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:21
Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı!
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Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'ten vazgeçiyor.

KARAR VERİLDİ

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız için PSG ile 6 milyon Euro bedelle anlaşma sağladı. Ancak Paredes transfer için son kararını hala vermedi. Galatasaray bu nedenle Paredes için artık beklememe kararı aldı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Galatasaray'ın Paredes için beklememe kararı sonrası orta saha için alternatif isimlere yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Paredes için yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın ilk alternatiflerini beklediğini açıklamıştı. Timur, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek" sözlerini kullanmıştı.


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