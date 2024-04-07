Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımları: 'İki kupalı şampiyon'

Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:59

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:03

2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 3. dakikada sahayı terk etti.

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Galatasaray o paylaşımı:

"Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor."

?? Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış’ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor.

??????#GSvFB https://t.co/HN76pKX5ok pic.twitter.com/H4AyYgWwfZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2024

Galatasaray bir diğer paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon" ifadelerini kullandı.