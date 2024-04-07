Galatasaray'dan Süper Kupa paylaşımları: 'İki kupalı şampiyon'
Galatasaray, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin sahayı terk edip, mücadelenin tatil edilmesi sonrası paylaşımlarda bulundu.
2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 3. dakikada sahayı terk etti.
Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İşte Galatasaray o paylaşımı:
"Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor."
?? Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış’ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2024
??????#GSvFB https://t.co/HN76pKX5ok pic.twitter.com/H4AyYgWwfZ
Galatasaray bir diğer paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iki kupalı şampiyon" ifadelerini kullandı.
???? Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında iki kupalı şampiyon, #Cumhuriyetin100üGalatasaray! ?? pic.twitter.com/n4tUFpVLQQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2024
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