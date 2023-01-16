Galatasaray'dan Süper Lig oyuncusuna yakın takip!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 19:42

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 19:42

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı.

Sarı-kırmızılılar İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil ile ilgileniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Mehmet Yeşil

Galatasaray dışında bir Süper Lig takımının daha Mehmet Yeşil'i transfer etmek istediği belirtildi.

Mehmet Yeşil, bu sezon İstanbulspor'da 20 maçta sahaya çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

24 yaşındaki futbolcunun İstanbulspor ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.